Климатическая норма: названы сроки похолодания в столичном регионе

К ближайшим выходнеым температура воздуха в Москве и Пожмосковье понизится на 8-10 градусов по сравнению с началом недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По словам Варакина, дневная температура в Москве
То есть на 8-10 градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду, — отметил он.
Ночью столбики термометров будут опускаться до 11-14 градусов тепла. По словам синоптика, температура приблизится к климатической норме.
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