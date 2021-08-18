Климатическая норма: названы сроки похолодания в столичном регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратились к производителям топлива с рекомендацией, которая позволит снизить цены на бензин и дизельного топлива. Для этого нужно увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Тем самым, предложение превысит спрос на товар, и он подешевеет. Об этом пишут «Известия».

По мнению аналитиков, причина высокой стоимости на бензин и дизельное топливо не в том, что объём продаж низкий, а в том, что индекс Netback выше внутренних цен на Аи-92, 70...