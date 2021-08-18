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Климатическая норма: названы сроки похолодания в столичном регионе

02:00, 19 августа 2021
Климатическая норма: названы сроки похолодания в столичном регионе russia Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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К ближайшим выходнеым температура воздуха в Москве и Пожмосковье понизится на 8-10 градусов по сравнению с началом недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Варакина, дневная температура в Москве составит поряда 20-22 градусов, по области — 19-23.

То есть на 8-10 градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду, — отметил он.

Ночью столбики термометров будут опускаться до 11-14 градусов тепла. По словам синоптика, температура приблизится к климатической норме.

Ранее москвичам рассказали о погоде в конце лета.

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