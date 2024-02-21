Клиенты Wildberries пожаловались на невозможность оплаты покупок Wildberries столкнулся с проблемой при совершении операций с картами Mastercard

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У клиентов Wildberries возникли сложности при совершении операций с картами Mastercard, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. На данный момент IT-специалисты работают над решением проблемы.

Карты Mastercard отвязывались от личного кабинета и не добавлялись обратно. Кроме этого, были зафиксированы неудачные попытки покупателей при оплате заказов онлайн.

У клиентов все еще остаются варианты с приобретением товаров при помощи WB Кошелька, картой «Мир», СБП или Sber Pay. Специалисты Wildberries постараются в кратчайшие сроки восстановить работу с картами.

О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли новую схему кражи товаров из пункта выдачи Wildberries. Женщина притворилась сотрудником маркетплейса и вынесла из одного ПВЗ заказы почти на 200 тысяч рублей. Кража произошла в Приморском районе. Неизвестная пришла в пункт выдачи и под видом работника начала сканировать коробки, в которых находились подлежащие возврату товары. Мошенница забрала шесть упаковок, однако заказы не списались с баланса ПВЗ. После этого руководство пункта выдачи обратилось в полицию.