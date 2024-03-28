Клиенты Улановой рассказали, как блогер-обманщица заработала свои миллионы Клиенты Улановой рассказали, что блогер оставила их без товара и денег

Фото: Социальные сети

Екатерина Уланова

Пострадавшие от деятельности блогера Екатерины Улановой рассказали NEWS.ru, что она не предоставляла клиентам заказанный товар и не возвращала деньги, после чего блокировала «отработанных» клиентов. По их словам, недобросовестный продавец присылала фотографии посылок, однако они так и не доходили до заказчика.

Меня зовут Анна, первый заказ у Улановой я сделала в 2022 году. Это был iPhone, мне его доставили только через полгода. В 2023 году я заказала пылесос и наушники на 60 тысяч рублей. Обещали доставить посылку через месяц, даже прислали фото со «Сдэка», но ничего так и не пришло, — рассказала пострадавшая.

Анна добавила, что вскоре наткнулась на группу в Telegram, где состояли около полутора тысяч человек, пострадавших от действий Улановой. Позднее блогер стала утверждать клиентке, что уже перечислила средства, но не может скинуть платежную квитанцию.

После меня попросту заблокировали. Ответов нет, деньги не поступают, как и товары. Прошел уже год, но меня по-прежнему игнорируют, — заключила Анна.

Другая клиентка Улановой — Наталья рассказала, что состояла в дружеских отношениях с блогером и ее мужем. В какой-то момент она узнала, что они занимаются продажей техники, и решила сделать заказ. Посылка пришла через два месяца.

После мы решили сделать еще один заказ, но трек-номер она не предоставила и начала нас игнорировать, ее менеджеры тоже молчали. Я попыталась связаться с ее мужем, но он тоже мне не ответил. Они продолжали врать, что товар отправили, но ни товара, ни денег у меня по итогу нет, — рассказала пострадавшая.

Позднее Наталья узнала, что с Улановой судится множество людей. В настоящий момент она также состоит в чате пострадавших, подает иски и жалобы в судебные инстанции, однако продвижений по делу нет с сентября 2022 года, заключила клиентка.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что шокирована письмами пострадавших от деятельности блогера Екатерины Улановой. По ее словам, жертвами мошенничества могли стать более 900 человек, общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.