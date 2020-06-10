Клиенты Сбербанка составили коллективную жалобу

Пользователи сервиса «Народный рейтинг» пожаловались на обслуживание в Сбербанке. По их словам, средства, которые поступают от государства в рамках мер поддержки, списываются в счёт погашения старых долгов.
Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели, — заявила одна из клиенток банка.
По какому праву они решили, что могут сейчас просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание, — пожаловалась другая.
Подобные жалобы появились и в Twitter-аккаунте кредитной организации. В банке пообещали незамедлительно разобраться в ситуации. По некоторым из жалоб уже началась проверка.
Как ранее информировал NEWS.ru, Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ выбыли из рейтинга лучших банков.
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