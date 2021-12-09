Клиенты российского банка рассказали, как защищаются от мошенников

За последние полгода мошенники пытались украсть деньги с банковского счёта у 80% россиян. Такие результаты показал опрос, проведённый ВТБ среди клиентов, сообщает ТАСС. Для защиты от хищения большинство респондентов используют блокировку нежелательных звонков.

Половина клиентов, не использующих методы защиты от злоумышленников, надеется только на свою способность распознать мошенников, а четверть не знает о доступных для этого инструментах. Ещё около 15% никогда не задумывались о технологиях, которые помогут обезопасить их средства, — передаёт агентство.

58% клиентов банка защищаются от потенциально опасных телефонных мошенников с помощью блокировки нежелательных звонков. Треть опрошенных выявляет незнакомцев с помощью определителя номера (35%), четверть оберегают себя с помощью антивирусных программ (26%), пятая часть использует биометрию (19%). Остальные признались, что просто не берут трубку, если видят незнакомый номер.

Длинные сложные пароли устанавливают 40% опрошенных. Кроме того, респонденты стараются реже пользоваться открытым Wi-Fi, регулярно обновляют операционную систему мобильных устройств и открывают отдельные карты, в том числе цифровые, для покупок в Интернете.

44% клиентов ВТБ общались с мошенниками во втором полугодии 2021 года от одного до трёх раз, 38% — более трёх раз, и лишь 16% опрошенных не сталкивались за последние полгода с попытками хищений.

Ранее эксперты Group-IB рассказали об обнаруженной мошеннической схеме для кражи средств пользователей Интернет с помощью поддельного сайта Минздрава. Жертвам обещали крупный выигрыш и просили ввести данные банковской карты, после чего с неё списывали деньги. Кроме того, мошенники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации.