Клиенты Райффайзенбанка не могут перевести деньги из-за сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Клиенты временно не могут осуществить денежные переводы по номеру телефона и переводы между счетами. В банке заявили, что работают над устранением неполадок.

Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить, — сообщается при попытке входа в приложение.

23 марта жители России пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». Большинство обращений поступало из Москвы. В самой сети выпустили заявление, в котором подтвердили, что на часть серверов повысилась нагрузка, поэтому некоторые юзеры могут испытывать проблемы с загрузкой.

До этого в работе социальных сетей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена) наблюдались серьезные сбои. Больше всего жалоб поступало из США и Великобритании, а также из других стран Европы. При этом нарушена работа и соцсети Facebook Messenger (деятельность в РФ запрещена).

Ранее, 18 марта, пользователи «МегаФон» сообщили о массовом сбое в работе оператора связи. Большинство клиентов сигнализировали о проблемах с «МегаФоном» в Москве, на которую приходится 24% от общего количества жалоб. В Петербурге с неполадками столкнулись 17% абонентов.