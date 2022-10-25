Клиенты букмекерских компаний в России потеряли интерес к ставкам Российские букмекеры зафиксировали снижение клиентуры на 20%

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На фоне объявленной частичной мобилизации клиентура букмекерских компаний в России сократилась на 20%, говорят участники рынка. Активность в конце сентября и начале октября, как передает «Коммерсант», могла пойти на спад в связи с блеклой событийностью. Букмекеры рассчитывают, что чемпионат мира по футболу в Катаре исправит ситуацию. Некоторые уже наблюдают постепенное восстановление показателей.

В октябре вернулись самые популярные футбольные события осени, а после старта The International 2022 (первый по дисциплине Dota 2 и крупнейший среди прочих ежегодный киберспортивный турнир. — NEWS.ru) показатели даже выросли, хотя мы ожидаем дальнейшего роста из-за будущего ЧМ-2022, — рассказали в компании Pari.

Директор по маркетингу «Лиги ставок» Владислав Подберезный заявил, что события, отражающиеся на состоянии отрасли, происходят уже несколько лет. Среди таких он назвал коронавирусные ограничения на спортивные события и запрет на участие российских команд в международных турнирах.

Также отмечается, что показатели уже нормализируются благодаря возвращению ведущих спортивных событий: в сентябре стартовал групповой этап Лиги чемпионов, начались регулярные розыгрыши NBA и NHL.

Летом депутаты Госдумы предлагали на фоне санкций запретить любым лицам из недружественных стран быть бенефициарами букмекеров. Инициатива может затронуть «1хСтавку» и «Лигу ставок». Свое предложение инициаторы законопроекта основывают на том, что данные изменения будут «весьма актуальными» на фоне усиливающегося санкционного давления на Россию.