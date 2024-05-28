Клиентам СДЭК третий день не могут выдать посылки

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сервис доставки грузов СДЭК продолжает борьбу с техническим сбоем, из-за которого клиенты несколько дней не могут получить посылки, сообщила пресс-служба организации в социальной сети «ВКонтакте». По словам представителей компании, они проделали большую работу по восстановлению функционирования, но пока не готовы возобновить обслуживание в полном объеме.

В СДЭК заверили, что посылки клиентов находятся в безопасности и все усилия направляются на то, чтобы они были доставлены как можно быстрее. После разрешения проблемы они примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК. Хакеры не только рассказали о взломе СДЭК, но и опубликовали скриншоты проникновения в систему сервиса. Они «передали привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по вопросам кибербезопасности.

Также сообщалось, что сотрудник отделения курьерской службы СДЭК в Севастополе в ходе досмотра посылки обнаружил два предмета, похожих на ручные гранаты РГД-5. Он сообщил о находке в экстренные службы, которые по прибытии эвакуировали 10 человек из жилого дома, где располагается отделение СДЭК.