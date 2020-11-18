Клички Обама и Трамп стали самыми популярными для собак в России

https://static.news.ru/photo/cfc3bbe0-29d2-11eb-906c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг политиков, именами которых называют собак члены РКФ. Самыми популярными стали президент США Дональд Трамп и бывший американский лидер Барак Обама.

В честь Трампа назвали 72 собаки, среди которых есть как немецкие овчарки, так и чихуахуа и шпицы. Кличку в честь Барака Обамы носят 39 животных. При этом в честь победившего на выборах главы США Джо Байдена россияне не назвали ни одного питомца, передаёт РБК.

Среди российских политиков у собаководов самым популярным стал глава Роснано Анатолий Чубайс, в честь которого назвали 32 собаки. Также хозяева называют питомцев в честь канцлера Германии Ангелы Меркель (13 собак), экс-президента РФ Бориса Ельцина (10 собак), главы РФ Владимира Путина (восемь собак), президента Франции Эммануэля Макрона (три собаки) и бывших лидеров Советского Союза Леонида Брежнева и Иосифа Сталина (по две собаки).

Ранее NEWS.ru писал, что риск заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. Так считают испанские учёные из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения. Эксперты опираются на данные опроса 2086 жителей страны, ранее переболевших COVID-19. Выяснилось, что прогулки с четвероногими, например с собаками, увеличивали риск заражения вирусом на 78%.