«Клевета и демагогия»: в Левада-Центре оценили отношение людей к иноагентам

Россияне спокойно относятся к статусу иностранного агента у организации, сообщил научный руководитель Левада-Центра (организация, выполняющая функции иностранного агента), социолог Лев Гудков изданию Sobesednik.ru. По его словам, люди понимают, что это лишь попытка подорвать доверие.

Я думал, что будет хуже, ожидал, что отношение людей будет более негативным, но оказалось, что абсолютное большинство относятся к этому совершенно спокойно, понимая демагогию всего этого. Мы когда-то включили в опросы отношение к этому ярлыку, оказалось, на него реагирует 1–2%. Люди не обращают на это внимания, понимая, что это клевета и демагогия, которой нужно дискредитировать независимые организации, — сказал Гудков.

Он также описал распространённые в обществе страхи и надежды на 2022 год. Так, россияне стали больше бояться массовых репрессий, страх перед административным произволом вырос вдвое — такого исследователи раньше не видели. 90% граждан считают, что будут расти цены, растёт раздражение: 55% не верят в способность правительства что-то изменить.

Внешняя политика оценивается всё более негативно. Если ещё несколько лет назад после Крыма большинство поддерживало эту политику, то сегодня всё больше людей чешут свой затылок и думают: чем мы за неё будем платить? Почему мы должны отвечать за эту агрессивную и провокационную внешнюю политику? Люди не видят смысла ни в конфликте с Украиной, ни в конфронтации с Западом и НАТО, — отметил Гудков.

Ранее Минюст добавил «Медиазону» (организация, выполняющая функции иностранного агента) в список иноагентов в том числе из-за получения дохода от Google-рекламы. Второй причиной стало цитирование других организаций с этим статусом.