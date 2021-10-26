«Клевета чистой воды»: отчисленная студентка «Останкино» о словах Летучей

Отчисленная студентка «Высшей школы «Останкино» Алина Темирчиева в беседе с NEWS.ru обвинила художественного директора организации Елену Летучую в клевете, после слов последней о том, что учащиеся занимались саботированием антиковидных мер. Темирчиева уверена, что телеведущая выгораживает школу «Останкино».

У меня просто бомбит со всех сторон. Это клевета чистой воды, с нашей стороны не было никаких призывов, что не [нужно] сидеть дома. С нашей точки зрения не было никаких не соблюдений указа мэра Москвы. Это бред, когда я это увидела я посмеялась. Нужно как-то вывернутся, — рассказала Темирчиева.

Она добавила, что посещала лекции Летучей, на которых журналистка рассказывала о том, как необходимо быть в профессии справедливой, и что это чувство помогало ей в программе «Ревизорро». Темирчиева подчеркнула, что журналистка выступает с выдуманными словами о том, что отчисленные студенты саботировали антиковидные меры.

Это полный бред, и я надеюсь, что люди это понимают, — сказала девушка.

Она добавила, что не планирует подавать в суд на школу «Останкино», если ей вернут деньги за обучение.

Другая отчисленная студентка Алиса Тимченко убеждена, что школа пытается оправдаться за счёт Летучей, которая «написала так, как ей продиктовали».

Настоящая присказка о том, что смотрю в книгу, а вижу фигу. Вот с чем у меня ассоциируется её комментарий насчёт всей ситуации. Я крайне недовольна и не согласна с ним, — отметила Тимченко.

Ранее шесть студентов, обучавшихся в «Высшей школе «Останкино», рассказали в соцсетях о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков. Они были поставлены в Instagram-аккаунте учреждения под постом, где один из учащихся выразил недовольство переносом и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Позже телеведущая Елена Летучая заявила, что студентов отчислили не из-за лайков, а по причине критики и клеветы в соцсетях, которые шли с их стороны. Якобы студенты были недовольны распоряжением властей о введение нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Журналист Владимир Познер назвал безобразием решение руководства «Высшей школы „Останкино“» об отчислении шестерых студентов. Он также посчитал странными подобные методы улаживания конфликта в учебном заведении.