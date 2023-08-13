«Как обезвреживание мины»: Лабковский о том, когда стоит заводить детей Лабковский посоветовал заводить ребенка в эмоционально зрелом состоянии

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Для того чтобы завести ребенка, родитель должен находиться в эмоционально зрелом состоянии, заявил в Telegram-канале телеведущий и психолог Михаил Лабковский. Он подчеркнул, что в таком случае родитель сможет справиться с эмоционально незрелым ребенком и научит его, что делать со своим внутренним миром. По мнению эксперта, это похоже на обезвреживание мины, когда яркие и взрывные детские эмоции приходится «класть в контейнер».

Многие врачи говорят, что оптимальный возраст для родительства где-то 25 лет. Мол, сил много, организм здоровый, с младенцем справитесь. У психологов другое мнение на этот счет. Чтобы стать не просто хорошим, но отличным родителем, надо быть эмоционально зрелой личностью. <...> Маме и папе в буквальном смысле придется «класть в контейнер» детские эмоции. Яркие, взрывные и хаотичные, и позволить им быть. Некоторые психологи говорят, что это похоже на обезвреживание мины, — написал Лабковский.

Он уточнил, что эмоциональная зрелость характеризуется гармонией с самим собой. По словам психолога, в первую очередь человек должен привести в порядок свои чувства и эмоции, а затем заводить ребенка. Состояние отчаяния при крике ребенка, самоуничижение в моменты, когда нет идей, как ему помочь, агрессивная реакция на незрелые поступки чада — это неполный список признаков, доказывающих, что родитель не созрел для воспитания ребенка и ему нужно «заниматься своей головой», считает Лабковский.

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