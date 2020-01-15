https://static.news.ru/photo/8d5efcea-37ae-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Считаю необходимым с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из средств федерального бюджета, — сказал Путин.

По его словам, эта категория педагогов находится ближе всего к ученикам, именно на классных руководителях лежит огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников.

Президент подчеркнул, что все существующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, несмотря на введение новой доплаты.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости. По его словам, в стране проживают почти 147 млн человек, однако сейчас начался напряжённый демографический период. Он подчеркнул, что «демографическая ловушка» 90-х оказалась хуже, чем в годы войны. Глава государства также заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.