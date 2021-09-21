Классный руководитель погибшего в Перми студента рассказала о своём ученике
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
17:37, 21 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Во время нападения на университет в Перми погиб 19-летний Ярослав Арамелев. Он был второкурсником физического факультета. В 135-й школе, где учился Ярослав, все скорбят о его гибели, вспоминая, что он всегда был очень активным и целеустремлённым. Об этом KP.RU рассказала бывший классный руководитель Ярослава Алла Буянова.
Я сейчас просто плачу. Боже мой, до последнего думала, что не он. Как так могло получиться. Семья у Ярослава очень приятная, многодетная. В этом году сестрёнку Ярослава привели к нам в 1-й класс, ещё у него есть брат, он учится в 9-м классе, но не в нашей школе. Ярослав учился у нас два года — 10-й и 11-й класс, — рассказывает учитель.
По словам педагога, у Ярослава была дружная семья. Его мама состояла в родительском комитете и помогала по многим организационным вопросам. Сам же Ярослав активно увлекался спортом, а также занимался в музыкальной школе по классу скрипки. Затем в 10-м классе определился с профильными предметами и стал заниматься робототехникой, принимая участие в изобретательских конкурсах. После окончания школы поступил на физический факультет ПГНИУ.
Ранее стало известно, что спецборт МЧС с семью пострадавшими в результате стрельбы в пермском университете, которую, предположительно, устроил Тимур Бекмансуров, приземлился во Внуково. Их состояние оценивается как тяжёлое. В общей сложности пострадали 29 человек.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза.
В результате стрельбы погибли шесть человек. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.
Сам стрелок при задержании был ранен. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Для того чтобы выяснить, был ли он вменяем во время нападения и отвечал ли за свои действия, его планируется направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.