Классика советского общепита возвращается: готовлю рыбу под маринадом без хлопот — секрет в простом соусе с морковью

В магазинах маринованная морковь — это уксус, сахар и консерванты. А домашняя — это настоящие овощи, томатная паста, ароматный перец горошком, лавровый лист и свежий чеснок. Готовится 30 минут, хранится в холодильнике неделю. И стоит в три раза дешевле.

Что понадобится

Морковь — 500 г, лук репчатый — 300 г, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 4 ст. л., томатная паста — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный горошком — 3-4 шт., перец душистый горошком — 2-3 шт., лавровый лист — 2 шт., вода — 100 мл, уксус столовый 9% — 2 ст. л.

Как готовлю

Морковь и лук очищаю, лук нарезаю полукольцами (крупные луковицы — четвертинками), морковь тру на крупной терке. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук 5-6 минут до золотистой полупрозрачности, затем добавляю морковь и жарю еще 7 минут, регулярно помешивая.

Сдвигаю овощи в сторону, на свободное место кладу томатную пасту и обжариваю ее минуту. Вливаю 100 мл воды, добавляю сахар, соль, перец горошком и лавровый лист.

Тушу маринад под крышкой на слабом огне 15 минут. В конце выдавливаю чеснок, перемешиваю, прогреваю минуту, затем вливаю уксус, снимаю с огня и даю настояться под крышкой.

Подаю рыбу под этим маринадом холодной или горячей, дав ей пропитаться несколько часов.

Дмитрий Демичев
