Холодный борщ со свеклой — классика летней кухни. Этот суп родом из Восточной Европы давно завоевал сердца гурманов по всему миру, ведь он прекрасно освежает в жару.
В новом материале NEWS.ru расскажем, как приготовить холодный борщ со свеклой правильно, какие ингредиенты лучше использовать и как добиться сбалансированного вкуса.
Для готовки вам понадобятся
Отварная свекла — 2 штуки
Отварное яйцо — 3 штуки
Молотый перец — по вкусу
Огурчики — 2 штуки
Перья зеленого лука — 3–4 штуки
Соль — на вкус
Кефир — 1 л
Вода — для регулировки густоты
Способ приготовления
- Измельчить свеклу на крупной стороне терки. Аналогично поступить с очищенными яйцами и мытыми огурцами.
- Лук порубить ножом.
- В большом салатнике перемешать все ингредиенты, исключая воду.
- Если суп кажется слишком густым, можно разбавить его водой.
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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