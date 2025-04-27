Классика летней кухни — холодный борщ со свеклой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Холодный борщ со свеклой

Холодный борщ со свеклой — классика летней кухни. Этот суп родом из Восточной Европы давно завоевал сердца гурманов по всему миру, ведь он прекрасно освежает в жару.

В новом материале NEWS.ru расскажем, как приготовить холодный борщ со свеклой правильно, какие ингредиенты лучше использовать и как добиться сбалансированного вкуса.

Для готовки вам понадобятся

Отварная свекла — 2 штуки

Отварное яйцо — 3 штуки

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Молотый перец — по вкусу

Огурчики — 2 штуки

Перья зеленого лука — 3–4 штуки

Соль — на вкус

Кефир — 1 л

Вода — для регулировки густоты

Способ приготовления

Измельчить свеклу на крупной стороне терки. Аналогично поступить с очищенными яйцами и мытыми огурцами. Лук порубить ножом. В большом салатнике перемешать все ингредиенты, исключая воду. Если суп кажется слишком густым, можно разбавить его водой.

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

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