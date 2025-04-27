Классический рецепт салата «Мимоза»! Готовим хит из СССР по ГОСТу

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Классический рецепт салата «Мимоза»! Готовим хит из СССР по ГОСТу. Нежный слоёный салат с ярким вкусом — классика советской кухни, которая остаётся любимой закуской на праздничном столе. Сочетание рыбы, овощей, яиц и майонеза создаёт гармоничный вкус, а воздушная подача напоминает весеннюю ветку мимозы.

Ингредиенты

Консервированная рыба (горбуша/сайра) — 240

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт. (небольшая)

Майонез — 150–180 г

Соль — по вкусу

Зелень (укроп/петрушка) — для украшения

Приготовление

1. Отварите овощи и яйца. Картофель и морковь варите в мундире до мягкости (25–30 минут). Остудите, очистите. Яйца сварите вкрутую (10 минут), охладите в ледяной воде, очистите.

2. Подготовьте ингредиенты. Рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости. Лук мелко нарежьте, залейте кипятком на 5 минут (чтобы убрать горечь), слейте воду. Остывшие картофель, морковь и яичные белки натрите на отдельных тёрках. Желтки разомните вилкой или пропустите через сито.

3. Соберите салат слоями. Используйте прозрачную салатницу или форму с бортиками. Последовательность: 1. Картофель — слегка уплотните, смажьте майонезом. 2. Рыба — распределите ровным слоем. 3. Лук — посыпьте сверху. 4. Морковь — снова майонезная сетка. 5. Яичные белки — аккуратно разровняйте. 6. Желтки — рассыпьте по поверхности, не прижимая. Приятного аппетита!

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