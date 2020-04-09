Кладбища Подмосковья закрылись вслед за погостами столицы

Кладбища Московской области будут закрыты для посещения до тех пор, пока в регионе не будет отменён режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Погосты будут открыты только для траурных церемоний.
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв,
Помимо этого, на Пасху в регионе не будут запущены маршруты общественного транспорта к кладбищам. Не станут продлевать и ныне существующие.
Аналогичные меры были приняты и в столице, писал NEWS.ru. Как пояснил мэр Сергей Собянин, они будут действовать до окончания режима самоизоляции.
Помимо этого, в Московской епархии Русской православной церкви посоветовали соблюдать режим самоизоляции и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.
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