Кладбища Подмосковья закрылись вслед за погостами столицы

https://static.news.ru/photo/406543a0-7a79-11ea-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кладбища Московской области будут закрыты для посещения до тех пор, пока в регионе не будет отменён режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Погосты будут открыты только для траурных церемоний.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.

Помимо этого, на Пасху в регионе не будут запущены маршруты общественного транспорта к кладбищам. Не станут продлевать и ныне существующие.

Аналогичные меры были приняты и в столице, писал NEWS.ru. Как пояснил мэр Сергей Собянин, они будут действовать до окончания режима самоизоляции.

Помимо этого, в Московской епархии Русской православной церкви посоветовали соблюдать режим самоизоляции и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.