Клад XVI века нашли в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/d0a3a2c4-c9e5-11eb-83f5-96000091f725_660.jpg Фото: afisha777/vk.com

В центре Москвы, в районе Павелецкой площади обнаружен клад русских монет XV–XVI веков. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что клад составляют 88 медных монет московской и тверской чеканки. Их нашли в небольшой ямке без какого-либо вместилища. Предполагается, что монеты находились в кошельке или свёртке, которые до нашего времени не сохранились.

Монеты долго находились в обращении — изображения на многих из них совершенно стёрлись. По мнению специалистов, принадлежали деньги небогатому человеку, на них можно было купить продуктов примерно на неделю.

Емельянов отметил , что такие мелкие деньги в кладах практически не встречаются. Данная находка — первая в истории московской археологии, сделанная в процессе стационарных исследований.

Ранее сообщалось, что в казанском лесу нашли четыре мешка с драгоценностями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Они были похищены в 2018 году после выставки в столице Татарстана. Похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро.