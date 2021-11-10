Китаянка показала видеорецепт холодца из рыбьей чешуи

Неизвестный блогер из Китая показала, как приготовить холодец из рыбной чешуи. Примечательно, что самой чешуи в конечном продукте нет. Видеоролик появился в Telegram-канале «Двач».

На кадрах видно, как девушка долго проваривает чешую с луком и чесноком, а затем получившийся бульон переливает в отдельную посуду. Перед этим чешую из жидкости удаляют. В бульон добавляют специи и охлаждают.

Китайская кухня получила особую популярность среди пользователей после появления TikTok. Короткие видеоролики с экзотическими блюдами пользуются успехом.

Ранее россиянка, переехавшая в США, рассказала про качество американского хлеба. Женщину возмутило, что хлеб слишком сладкий, она заявила, что это «отстой».

Больше всего блогер Светлана осталась недовольна тем, что хлеб очень мягкий и хранится очень долго. Она добавила, что он больше похож на пластилин. Многие пользователи раскритиковали женщину за то, что она просто «хайпится» на русскоязычной аудитории, которая не проживает в США, и негативно относится к американцам.

Некоторые посоветовали блогеру перевернуть упаковку хлеба и прочитать состав. Другие подписчики порекомендовали Светлане просто не покупать этот хлеб.