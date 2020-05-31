Китайский вирусолог: «Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»

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В двух административных округах Москвы в результате сильного ливня подтопило три моста, в том числе один автомобильный.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов паводком подтоплены три низководных моста, один из них автомобильный и два пешеходных, — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы. Он отметил,...