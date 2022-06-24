Китайский диетолог развеял миф о вреде чрезмерного употребления яиц Китайский диетолог Юаньюань развеял миф о вреде чрезмерного употребления яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление яиц не станет причиной проблем со здоровьем из-за повышенного уровня липидов у человека с нормальным обменом веществ, заявил китайский диетолог Ли Юаньюань. По его мнению, оптимальная норма этого продукта в рационе составляет от трех до шести яиц в неделю, пишет Live 24.

Умеренное потребление яиц может нормализовать уровень липидов в крови. Несмотря на то что в яичном желтке содержится большое количество холестерина (около 290 мг), около 60–70% холестерина в организме человека синтезируется само по себе. У людей с нормальным метаболизмом уровень липидов не будет повышаться из-за того, что они съели больше яиц, чем необходимо, — уточнил Юаньюань.

Диетолог напомнил, что яичный желток богат фосфолипидами, которые являются неотъемлемой частью биологических мембран. Этот полезный микроэлемент способствует нормальному распределению жира и холестерина в организме. Помимо этого, в яйцах содержится достаточное количество мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, которые обеспечивают работу метаболизма, резюмировал Юаньюань.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова заявила, что в яйцах содержится холестерин, однако от чрезмерного его потребления организму ничего не будет, поэтому этот продукт может присутствовать в рационе в «неограниченном количестве». Как отметила врач, яйца всегда должны присутствовать в рационе человека, ежедневно их стоит съедать по две штуки.