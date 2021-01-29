Китайский блогер рассказал о самых удивительных привычках россиян

https://static.news.ru/photo/e533c3c8-6314-11eb-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Один из пользователей китайского портала Sohu перечислил некоторые повседневные привычки россиян, которые могут удивить иностранцев.

По его словам, русские часто хранят в шкафах старые банки, упаковки, коробки, ненужную одежду и прочие вещи. Он считает, что это связано с дефицитом товаров, который россияне пережили в советские времена.

Представитель Китая рассказал, что люди в РФ стараются решать проблемы самостоятельно. Например, если сломалась какая-то техника, они сначала попытаются сами её починить, а только потом обратятся в мастерскую. Отмечается, что русские покупают новые вещи и оборудование, только если усилия отремонтировать старое не дают результата.

На портале говорится, что в России есть традиция носить валенки. Раньше в них ходили в деревнях и обычно пожилые люди. Сейчас в современных городах все носят ботинки, но некоторые предприятия начали производить большое количество валенок с привлекательным дизайном. Пользователь портала пришёл к выводу, что их можно надеть даже на какое-то мероприятие. Кроме того, валенки — это очень удобная и тёплая обувь для холодной зимы.

Автора публикации удивило, что россияне снимают обувь в гостях, а хозяева предлагают им надеть тапочки. Для иностранцев это непривычно, потому что им достаточно почистить уличную обувь специальной щёткой перед тем, как войти в помещение.

Китаец счёл необычным и то, что русские любят супы и едят их в качестве первого приема пищи. Домохозяйки в России часто варят щи, борщ, бульон. Иногда на это дело уходит половина дня. Считается, что употребление горячего супа полезно для здоровья. Пользователя Сети также удивило, что в РФ употребляют в пищу большое количество хлеба.

Отмечается, что русские любят собирать ягоды, грибы, орехи и травы, хотя их легко можно купить в магазине. Люди могут часами ходить по лесу и искать плоды и растения, изумился блогер.

По его словам, в России практически каждая семья ест самостоятельно засоленные овощи и варенья из ягод — особые деликатесы, которыми гордятся местные женщины. А традиционные русские блюда холодец и заливное иногда пугают иностранцев, передаёт РИА Новости.

Гостям в России почти у самых дверей обязательно предлагают чашку чая. Все разговоры будут вестись за чаепитием, которое сопровождается поеданием бутербродов, пирогов и конфет. Автор статьи добавил, что на Западе могут вообще ничего не предложить, даже если вы находитесь в гостях несколько часов.

Также блогер рассказал, что в РФ к приходу гостей принято устраивать широкие застолья. Если кто-то приходит неожиданно, русские ставят на стол всё, что есть в холодильнике. Кроме того, жители России любят вести разговоры на кухне. Там они обсуждают разные темы и с родными, и с гостями. Иностранцы чаще принимают гостей в гостиной или встречаются в кафе.

Ранее журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала в своей колонке о том, какие сюрпризы ей преподнесла жизнь в Санкт-Петербурге. Женщина проживает в доме, построенном в 1910 году. Квартиры в нём светлые, с большими окнами и высокими потолками. При этом, по словам Лаурен, здания дореволюционных времён находятся в лучшем состоянии, чем советские. У таких домов, подчеркнула она, имеются свои маленькие секреты, особенно если система водоснабжения расположена на чердаке.

Журналистка рассказала, что погода после праздников стала морозной, а хозяйка квартиры не предупредила её, что в сильные холода могут замерзнуть трубы. Окна на чердаке необходимо держать открытыми, чтобы образовывающиеся на краях крыши сосульки не упали на проходящих рядом с домом людей. Одним утром Лаурен открыла кран, но воды не было. Очень долго она искала выключатель отопительной системы для водопровода. Позднее к ней на помощь пришли арендодатели — в итоге они смогли найти его.

Каждый раз она набирала два ведра воды. У неё возникло ощущение, будто она живёт на даче. В итоге краны пришлось оставить открытыми на ночь, чтобы как только трубы оттаяли, вода сразу же потекла. Но в течение ночи этого не произошло. Утром Лаурен была готова «вызывать пожарную команду или кого угодно, кто знает, как размораживать замёрзший водопровод». Однако уже после завтрака женщина и её дочь услышали журчание воды.

Лаурен добавила, что старинный дом наверняка приготовил ей и другие сюрпризы, писал NEWS.ru.