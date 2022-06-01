Китайские медики выяснили, что бессонница может привести к шизофрении

Фото Shutterstock

Длительный недосып ускоряет гибель клеток головного мозга, также бессонница чревата появлением лишнего веса, депрессии и повышенной раздражительности, выяснили китайские медики. Негативные последствия недостатка сна способствуют развитию психических отклонений и могут стать причиной развития шизофрении, пишет INFOX.ru.

У невыспавшегося человека ухудшается не только общее самочувствие, но и память, мышление, реакция. И это в локальном смысле. А когда подобная ситуация проявляется долгое время, мозг постепенно начинает угасать, одновременно травмируя и психику, — сообщает издание.

Если «запустить» бессонницу, это может стать причиной появления лишнего веса из-за нарушенного обмена веществ. Более того, нарушается функция инсулина, в результате чего этот гормон перестает выводить из организма. Также бессонница может привести к нарушениям в эндокринной системе и ускорить процесс старения.

Ранее эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что хроническое недосыпание может вызывать диабет. Он сослался на исследование, которое проводила его компания несколько лет назад. Специалист отметил, что риску развития диабета подвержены люди моложе 40 лет.