Китайская Huawei начала массово сокращать работников в России Известия: китайская Huawei начала массово сокращать работников в России

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look press

Китайская компания Huawei разорвала сотрудничество с 50% внештатных работников из России, которые не заключали официальный трудовой договор, сообщают Известия со ссылкой на источники. Также отмечается, что компания прекратила нанимать новых сотрудников в России.

В компании Ancor, которая занималась подбором персонала и предоставлением аутсорсинговых услуг для Huawei, заявили, что компания пошла на такие меры из-за проблем с логистическими цепочками.

Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei, но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, — заявила директор по продажам Ancor Наталья Щербакова.

Другой неназванный источник издания сообщает, что большинство штатных сотрудников Huawei все еще продолжают находиться в вынужденном отпуске в связи с временной приостановкой деятельности компании в России.

В апреле сообщалось, что Huawei отправила в отпуск сотрудников офиса в России из-за боязни вторичных санкций. Также компания перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам. Санкции запрещают торговать с РФ даже третьим странам, которые производят товары с использованием американских технологий и оборудования. Huawei практически после первых ограничений приостановил все поставки в Россию из-за боязни вторичных санкций, приводит издание сообщение неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.