Китайцы пришли в восторг от борща

Китайцы назвали свои любимые блюда русской кухни. Помимо борща, в список вошли окрошка, квас, вареники, пирожки, пышки, а также селёдка под шубой, блины и маринованные овощи. Такой выбор сделали пользователи китайской соцсети WeChat.

Китайцы восторженно описали блюда русской кухни, которые им удалось попробовать. В первую очередь они отметили борщ. Одна из участниц обсуждения в WeChat рассказала, что будучи в России, ела это блюдо вместе с супругом три раза в день — на завтрак, обед и ужин. Другой юзер с сожалением заметил, что в Шанхае борщ приготовить не получится, так как очень сложно найти свёклу.

Многим также понравилась окрошка, которую они назвали «летним супом». Он стал для них настоящим спасением в жару наравне с квасом.

Среди лакомств китайцы отметили вареники и пирожки с разнообразной начинкой. Это, по их мнению, символизирует «всю силу русского народа». Один из пользователей рассказал, что после путешествия по Золотому кольцу не может забыть вкус горячей выпечки. Особенно были отмечены русские пышки, «вкус которых ни с чем не сравним». По достоинству были оценены и блины.

Питательным и с необычным вкусом назвали жители Китая чёрный хлеб. По словам одного из пользователей, хлеб теперь стал его любовью. Многим также понравился и вкус такого новогоднего блюда, как селёдка под шубой.

И как заметил один из участников обсуждения русской кухни, если русский достаёт для вас банку маринованных овощей из шкафа, значит, это дружба на всю жизнь.

Ранее блогер из Китая показала, как приготовить холодец из рыбной чешуи. При этом самой чешуи в конечном продукте нет.