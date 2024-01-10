Китайцы нашли регион для экстремального отдыха в России Туристический поток из Китая в Якутию вырос на 50%

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Туристический поток в Якутию из Китая вырос на 50% за 2023 год, сообщила пресс-служба регионального Министерства предпринимательства, торговли и туризма. В основном Дальневосточный регион привлекает китайских туристов экстремальным отдыхом и заповедниками, передает ТАСС.

Туристический поток из Китайской Народной Республики ежегодно увеличивается. В 2023 году <...> вырос на 50% по сравнению с 2022 годом. По данным Саха(Якутия)стата, в 2021 году Якутию посетил 51 турист, в 2022-м — 223, — сказано в сообщении.

Жители Китая также предпочитают в Якутии охотничий и активный отдых. В общей сложности в российском регионе реализуются более 170 туристических продуктов, почти 30 туроператоров предоставляют свои услуги. В республике расположена 121 турбаза и около 100 классифицированных гостиниц.

Ассоциация туроператоров РФ ранее назвала самые дорогие туры, которые были проданы в России в прошлом году. Так, список возглавила семья из шести человек, которая заплатила 24,5 млн рублей за отдых в Анталье с апреля по июль. Среди внутрироссийских туров топ по стоимости возглавил экспедиционный речной круиз по Сибири, запланированный на 2024 год. 11 путешественников потратили 6,5 млн рублей за 12-дневный отдых по маршруту Дудинка — Красноярск.