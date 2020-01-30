https://static.news.ru/photo/186f7496-4357-11ea-a9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Правительство России обязало Министерство иностранных дел уведомить Китай и другие страны об ограничении движения на некоторых участках границы РФ и КНР. МИД должен подчеркнуть временный характер применяемых мер.

Кроме того, важно отметить особые обстоятельства, которыми обоснованно решение о закрытии границ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в документе.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение коронавируса в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.