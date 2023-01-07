Китай откроет пассажирское сообщение в Приморье впервые с начала пандемии

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Китай возобновит пассажирское сообщение через пункт пропуска в Приморье, написал в Telegram-канале руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. По его словам, пункт начнет работу с 8 января.

Крепский добавил, что власти Приморья ждут детальную информацию по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами. В то же время, в Дальневосточном таможенном управлении подчеркнули, что готовы к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР.

Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.

Ранее китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками, сообщается на сайте банка «Приморье». Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах. При этом в банках отметили, что безналичных операций по картам названные ограничения не касаются.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.