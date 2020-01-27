https://static.news.ru/photo/8af5fcb6-4117-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай и Франция высказались в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о проведении саммита государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передаёт ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом, выступая на открытии Международных образовательных рождественских чтений в Москве. Министр иностранных дел объяснил суть президентской инициативы. По его словам, в ходе саммита стороны смогут «без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы» рассмотреть пути снижения напряжённости, «которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации».

С инициативой провести встречу лидеров стран — членов Совбеза ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. По его мнению, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам, а потенциальный саммит «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Как передавал NEWS.ru, в ООН идею Путина оценили положительно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что предложения о встрече глав государств — членов Совбеза ООН разосланы ещё в пятницу, 24 января. Москва ожидает ответной реакции с понедельника, 27 января.