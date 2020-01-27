Китай и Франция высказались в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о проведении саммита государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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С инициативой провести встречу лидеров стран — членов Совбеза ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. По его мнению, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам, а потенциальный саммит «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Как передавал NEWS.ru, в ООН идею Путина оценили положительно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что предложения о встрече глав государств — членов Совбеза ООН разосланы ещё в пятницу, 24 января. Москва ожидает ответной реакции с понедельника, 27 января.
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