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Кот Виктор из Владивостока, которого ранее не пустили в салон самолёта из-за избыточного веса, сможет вместе со своим хозяином Михаилом Галиным полететь в Казань, если похудеет на 1,5 килограмма.

Мужчину и его питомца пригласил в столицу региона глава государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Ждём вас с бро в Казани. Коты здесь, как видите, не только не «багаж»,...