https://static.news.ru/photo/2c1193b2-36b4-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpgДмитрий КиселевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гендиректор российского информационного агентства Sputnik Дмитрий Киселёв прокомментировал гибель журналиста Антонио Мануэля Санчеса Регаладо.
По словам Киселёва, погибший действительно был сотрудником агентства по испанскому направлению.
Это большая трагедия. Мы поможем его близким, — добавил он в комментарии для «Ридуса».
14 января СМИ сообщили, что 40-летний Регаладо выпал из окна восьмого этажа. Его тело нашли прохожие.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший военнослужащий Мирослав Марчек в ходе заседания специального криминального суда в городе Пезинок в Словакии признал себя виновным в убийстве журналиста Яна Куцяка, расследовавшего налоговое мошенничество чиновников, и его девушки.