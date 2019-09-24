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Интернет не может сейчас и не сможет впредь составить серьёзную конкуренцию телевидению. Такое мнение высказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в ходе дискуссии на форуме Союза журналистов «Вся Россия», который проходит в Сочи.

По его словам, телевидение является одним из главных источников контента для мировой паутины, поэтому оно будет существовать всегда. Оно, возможно, будет менять формы, станет более интерактивным, но так или иначе продолжит существовать.

Интернет же, уверен Киселёв, является лишь неким резервуаром, который наполняется информацией «с разных сторон», передаёт РИА Новости . Возникшую конкуренцию он назвал мнимой. Многие смотрят работы телевизионных журналистов в Интернете, отметил репортёр.

Вместе с тем, гендиректор информагентства отметил, что современному телевидению, радио и печатным СМИ необходимо создавать свои площадки в Интернете.

Как писал News.ru, Киселёв также объяснил, почему начались нападки Запада на российских журналистов. Он уверен, что это связано с тем, что Россия выигрывает информационную войну.