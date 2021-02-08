Киселёв считает «виллу Навального» в Германии роскошной

Ведущий государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал сюжет о доме, в котором политик Алексей Навальный останавливался, когда лечился от отравления в Германии. По мнению сотрудника СМИ, эта «вилла» была чрезмерно роскошная.
Это несколько сотен квадратных метров. Конечно, роскошная. Если кто-то считает не роскошной — ну, извините. Мне это кажется чрезмерной роскошью, — сказал он.
Телеведущий отметил, что считает «блестящим» репортаж, и назвал его самодостаточным событием. По его словам, расследование Навального о дворце под Геленджиком тоже стал событием, хотя и «оказалось фейком».
Навальный, вообще, мелкая личность. Но то нам говорят, что мы не рассказываем о нём, даже не можем произносить это имя, а когда начинаем — «что вы так рассказываете?», — добавил он.
Киселёв отметил, что в новом выпуске своей передачи может рассказать что-то ещё о Навальном. Он рассказал, что сам придумал фразу «берлинский пациент» и считает её мемом по аналогии с фильмом «Английский пациент». Ведущий уверен, что это смешно. По его словам, никаких указаний на этот счёт он не получал,
Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила для передачи Киселёва сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику.
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».
19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.