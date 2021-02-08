Киселёв считает «виллу Навального» в Германии роскошной

https://static.news.ru/photo/644c889a-6a0c-11eb-85e0-96000091f725_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал сюжет о доме, в котором политик Алексей Навальный останавливался, когда лечился от отравления в Германии. По мнению сотрудника СМИ, эта «вилла» была чрезмерно роскошная.

Это несколько сотен квадратных метров. Конечно, роскошная. Если кто-то считает не роскошной — ну, извините. Мне это кажется чрезмерной роскошью, — сказал он.

Телеведущий отметил, что считает «блестящим» репортаж, и назвал его самодостаточным событием. По его словам, расследование Навального о дворце под Геленджиком тоже стал событием, хотя и «оказалось фейком».

Навальный, вообще, мелкая личность. Но то нам говорят, что мы не рассказываем о нём, даже не можем произносить это имя, а когда начинаем — «что вы так рассказываете?», — добавил он.

Киселёв отметил, что в новом выпуске своей передачи может рассказать что-то ещё о Навальном. Он рассказал, что сам придумал фразу «берлинский пациент» и считает её мемом по аналогии с фильмом «Английский пациент». Ведущий уверен, что это смешно. По его словам, никаких указаний на этот счёт он не получал, передаёт «Подъём».

Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила для передачи Киселёва сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.