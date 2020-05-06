Киселёв: россияне не заслужили плато и ослабления ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c5b2c98-8fb7-11ea-be63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне из-за своего поведения не заслуживают послабления ограничений, введённых в стране в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Ни о каком выходе на плато не может быть и речи. Плато — всё ещё мечта, — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Киселёва, если количество заразившихся коронавирусом будет расти с той же скоростью, с которой оно увеличивается сейчас, то к 10 мая в стране будет зафиксировано более 200 тысяч случаев инфицирования.

Телеведущий подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты россияне, которые не соблюдают режим самоизоляции.

Своим поведением не заслужили плато, значит, и послабления ограничений, — добавил он.

Киселёв призвал власти жёстче относиться к нарушителям, иначе Россия потеряет ещё больше врачей и справиться с коронавирусом будет намного сложнее.

Ранее Дмитрий Киселёв предложил ввести в стране армейские патрули, чтобы обеспечить жёсткий карантин по всей России для предотвращения распространения коронавируса. При этом телеведущий уверен, что именно армейское патрулирование сможет гарантировать соблюдение карантинных мер.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве — 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).