https://static.news.ru/photo/e8e0bb26-dec1-11e9-96cc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв объяснил, почему начались нападки Запада на российских журналистов. Он уверен, что это связано с тем, что Россия выигрывает информационную войну.

Этим, по мнению Киселёва, объясняется отношение к сотрудникам российских СМИ как к пропагандистам. При этом он уверен, что журналисты РФ испытывают «абсолютное чувство морального и профессионального превосходства».

Киселёв отметил, что не ожидает снятия санкций. По его словам, нужно профессионально работать без комплексов и без истерик в существующих условиях. В завершение глава МИА «Россия сегодня» заявил, что он и его коллеги стараются «отвечать за каждое слово», передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Киселёв сказал, что был в профессиональном плане разочарован интервью, которое провёл с ним журналист Юрий Дудь. Разговор был обнародован на YouTube ещё в феврале, однако до сих пор о словесном спарринге репортёров говорят в обществе и в профессиональной среде.