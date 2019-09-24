https://static.news.ru/photo/e6337e12-deb3-11e9-be7d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что был в профессиональном плане разочарован интервью, которое провёл с ним журналист Юрию Дудь. Разговор был обнародован на YouTube ещё в феврале, однако до сих пор о словесном спарринге репортёров говорят в обществе и в профессиональной среде.

На форуме Союза журналистов «Вся Россия», который проходит в Сочи, Киселёв рассказал, что в рамках того разговора так и не удалось обсудить профессию. Он отметил, что «и вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации».

По мнению Киселёва, Дудь «был явно не готов» к интервью. Он выразил надежду на то, что его молодой коллега «будет лучше готовиться в будущем, будет стараться».

Я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь. Молодой человек, все впереди, — цитирует Киселёва РИА Новости .

Он также упрекнул Дудя в лукавстве, отметив, что дал письменное согласие на монтаж разговора, однако в программе было сказано, якобы он делать это запретил.

Интервью Юрия Дудя с Дмитрием Киселёвым на YouTube длилось более полутора часов. Журналисты говорили на различные общественно-социальные темы, коснулись и личных вопросов. При этом, как отмечал News.ru, Дудь не смог удержать доминирующую роль в разговоре и вскоре её занял Киселёв.