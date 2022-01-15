Киселёв раскритиковал Познера за три гражданства

Дмитрий Киселёв резко высказался о телеведущем Владимире Познере за то, что тот имеет три гражданства. В эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» журналист заявил, что в России Познер «лишь кормится и страдает».

Слова стали своеобразным ответом телеведущему, который признался, что в Париже он чувствует себя гораздо счастливее, чем в Москве.

В России он лишь кормится и страдает, — сыронизировал Киселёв.

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер рассказал в своём блоге «Познер.Online», почему в западных СМИ Россию чаще всего представляют с негативной подачей. По его словам, этот образ формируют западные политики и СМИ, и это происходит в последние двадцать лет, в то время как ранее — в годы Второй мировой войны и в эпоху перестройки вплоть до 1995 года — отношение было иным.

Ранее Владимир Познер в рамках презентации своей новой книги «Английская тетрадь», отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какие приказы выполняет он сам, заявил, что журналист вообще не выполняет приказов. По мнению Познера, журналист перестанет быть журналистом, если выполнит чей-то приказ.