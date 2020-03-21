https://static.news.ru/photo/4ad02f4e-6c23-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывести армейские патрули, чтобы обеспечить жёсткий карантин по всей России для предотвращения распространения коронавируса, считает необходимым журналист Дмитрий Киселёв.

При этом телеведущий уверен, что именно армейское патрулирование сможет гарантировать соблюдение карантинных мер.

На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. Армия — защитница. И всё будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьёзно. И даже слишком серьёзно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жареного петуха, пока он нам клюнет. Может, и клюнул уже, а у нас другая чувствительность? — написал Киселёв в своём Telegram-канале.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться.

В России к воскресенью диагноз подтверждён у 306 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в правительстве сообщил журналистам, что в России рассматривается возможность ужесточения карантина, а также принятия дополнительных мер по выявлению граждан, контактировавших с заражёнными, и их тестированию.