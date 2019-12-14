Журналист Дмитрий Киселёв прокомментировал скандал, связанный с цензурой на телеканале «Россия 1».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в эфире «России 1» было вырезано слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполняет группа «Куртки Кобейна».
Никогда не слышал ни о каких запретах слова «протест» на телеканале, — цитирует Киселёва РИА Новости.
По его словам, он неоднократно произносил это слово в рамках «Вестей недели», которые он ведёт. Однако он не владеет информацией, которая касается развлекательного сектора ВГТРК.
Как писал NEWS.ru, представители пресс-службы телеканала «Россия 1» заявили, что не вырезали слово «протесты» из песни группы «Куртки Кобейна», являющейся проектом коллектива «Би-2».
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