Киселёв объяснил, почему канал «Россия 1» показал свой фильм о «дворце»

https://static.news.ru/photo/80bb775e-6483-11eb-802c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Замглавы ВГТРК Дмитрий Киселёв рассказал, что сюжет телеканала «Россия 1» о «дворце» в Геленджике был нужен, чтобы дать рекламу российскому югу. О таких вещах, уверен Киселёв, никто не может рассказать лучше, чем его канал.

Прекрасно, что у нас появляются объекты, даже необычные. Тот же отель «Родина» Дерипаски оказался очень прибыльным для него проектом в этом году, поскольку состоятельные люди были ограничены в перемещении и оставались на отдых в России, что очень радует. Везде в мире есть дорогие виллы. А у нас состоятельные люди должны жить в картонных коробках? — возмутился телеведущий.

Киселёв отметил, что блогер Алексей Навальный «представил фальшак», который возбудил публику.

Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность, — отметил телеведущий в беседе с журналистами издания «Подъём».

19 января блогер Алексей Навальный выпустил фильм-расследование о «дворце» в Геленджике, в котором утверждает, что комплекс на мысе Идокопас является «дворцом» президента России Владимира Путина. Якобы стоимость здания равняется 100 млрд рублей. Фильм Навального набрал на YouTube более 106 млн просмотров. После этого сюжеты о дворце сняли Mash, «Россия 1» и Meduza.

Оказалось, что дворец принадлежит предпринимателю Аркадию Ротенбергу, который планирует сделать в нём отель. Здание начнёт функционировать к 2023 году, сейчас в нём идёт ремонт — там только бетонные стены и пол, нет никакого убранства.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, был ли Путин на территории «дворца» в Геленджике.