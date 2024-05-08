Киселев пообещал продолжить премировать бойцов СВО за подбитые танки

Фото: Пресс-служба РМГ

Акционер «Русской Медиагруппы», лидер группы «Земляне» Владимир Киселев посетил инаугурацию президента России Владимира Путина. Во время общения со СМИ музыкальный продюсер пообещал продолжить инициативу по премированию бойцов в зоне специальной военной операции на Украине за подбитые танки Leopard. По его словам, данная акция нашла отклик среди гостей инаугурации, с которыми он успел пообщаться.

Киселев также выразил поддержку российский военным, которые находятся в зоне СВО. По его словам, они проявляют великую храбрость и защищают страну.

Юрий и Владимир Киселевы, сыновья бизнесмена, которые также присутствовали на церемонии, поддержали идею отца по премированию военнослужащих. Кроме того, недавно они лично пообщались с российскими бойцами штурмового отряда «Ахмат» на передовой. Жена Киселева певица Елена Север вместе с сыновьями привезла в подразделение дизельные генераторы.

Сотрудникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, ушедшим добровольцами на специальную военную операцию, ранее вручили сертификат на 1 млн рублей. Для сотрудников завода 28 февраля выступили группа «Земляне» и рок-исполнитель Роман Архипов.