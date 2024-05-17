Киселев отреагировал на обвинения в невыплате премии за подбитый танк Киселев призвал найти и наградить подбившего западный танк российского бойца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Киселев

Акционер «Русской Медиагруппы», основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев ищет бойца СВО с позывным Десант, подбившего в зоне СВО танк западного производства, сообщает корреспондент NEWS.ru. Ранее продюсер обещал выплатить вознаграждение за подобные героические поступки.

Герой с позывным Десант, откликнитесь! Кто Вы? Где Вы? Кому не заплатили? Как Вас найти? — обращается к бойцу Киселев.

В беседе с NEWS.ru он поясняет, все герои, которые «вышли из тени», были приглашены для вручения сертификатов на премию «Золотой Граммофон» в Москве и Санкт-Петербурге. Свои сертификаты на линии боевого соприкосновения вручили бойцам Григорий Лепс, Денис Майданов, Юрий Киселев и Елена Север.

Поэтому мы ждем Вас, так как великие народные артисты Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Олег Газманов готовы присоединиться. <...> Поэтому дайте возможность Вас найти, — заключил Киселев.

Киселев в беседе со СМИ после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина пообещал продолжить инициативу по премированию бойцов в зоне специальной военной операции на Украине за подбитые танки Leopard. По его словам, акция нашла отклик среди гостей мероприятия, с которыми он успел пообщаться.