Киру Ярмыш оставили под домашним арестом до 23 марта

https://static.news.ru/photo/c2989ae0-64a5-11eb-84a4-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции протеста в столице 23 января.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года, — сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Басманный суд также планирует рассмотреть аналогичные ходатайства в отношении сотрудника ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Николая Ляскина и муниципального депутата района Северное Измайлово Дмитрия Барановского.

Следствие считает, что своими призывами участвовать в несанкционированных митингах сторонники Навального создали угрозу массового заболевания. За это предполагается наказание до двух лет лишения свободы.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились.

Как писал NEWS.ru, силовики задержали Киру Ярмыш прямо в спецприёмнике, где она находилась в качестве арестованной. Ранее полицейские провели обыск в её квартире. Для этого её вывезли из спецприёмника. Их действия связаны с возбуждённым уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.