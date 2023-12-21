Киркорову отказали в уменьшении налога на квартиру Суд отклонил иск Киркорова к властям Москвы об уменьшении налога на квартиру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Мосгорсуд отклонил исковое заявление певца Филиппа Киркорова к департаменту городского имущества (ДГИ), сообщает РИА Новости. По мнению исполнителя, налог на его квартиру в столице рассчитали некорректно. Согласно решению суда, которое оказалось в распоряжении агентства, музыкант просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость своей квартиры в размере 229 477 000 рублей, именно из этой суммы рассчитывается налог.

Суд отказал в удовлетворении иска, — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, департамент оценил стоимость недвижимости почти на 90 млн больше — в 318 042 513 рублей. Для установления суммы суд назначил соответствующую экспертизу, согласно заключению специалистов, отчет об оценке, предоставленный Киркоровым, не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федеральных стандартов оценки.

Юристы певца остались недовольны результатом экспертизы и настаивали на том, чтобы ее провели повторно. Судья удовлетворил требование, но в новом заключении тоже были отмечены несоответствия расчетов истца. Так, Киркорову отказали в удовлетворении иска, также суд постановил взыскать с исполнителя 23 тысячи рублей в пользу ДГИ в счет оплаты экспертизы.

Ранее Филипп Киркоров посетил «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой, после которой общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить участников на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В то же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала мероприятие — «выстрелом в ногу» политике, которую проводит государство. Мизулина сообщила, что организаторы вечеринки живут в мире, отличном от того, в котором живет вся страна.