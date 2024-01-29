Киркоров в перьях, допинг Валиевой, кот Бегемот: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Камила Валиева, кот Кеша, Филипп Киркоров

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал певца Филиппа Киркорова привезти оружие в зону СВО, телеведущий Дмитрий Губерниев и тренер Татьяна Тарасова заступились за дисквалифицированную CAS фигуристку Камилу Валиеву, кота Бегемота сыграл мейн-кун Кеша, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В каком случае Киркорова примут в зоне СВО даже «в перьях и в колготках»

Многие артисты после скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой встали на правильный путь прощения и искупления, заявив о готовности выступить перед бойцами СВО, сказал в беседе с NEWS.ru депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов. По его словам, Киркоров может приехать в зону спецоперации хоть «в перьях и колготках», если привезет с собой оружие и это поможет спасти жизни военных.

«Наша творческая элита не хочет разделять свою жизнь с народной судьбой, она живет своей шикарной жизнью. Если звезда убедительно покажет, что это не так и она с вами, ей важны ваши проблемы, она приехала помочь, этого, я верю, достаточно. Все они люди небедные, поэтому их вклад должен быть значительным. А так Киркоров пусть хоть в перьях и в колготках приезжает на СВО, если он возьмет с собой пару сотен антидронновых ружей и это поможет спасти жизни наших людей», — считает Кузнецов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Депутат также подчеркнул, что вся история вокруг «голой» вечеринки является показателем глубинных проблем в обществе. Кузнецов отметил, что в целом сложилась удручающая ситуация, которую необходимо менять.

«Помните высказывание, приписанное Колчаку, что вообще не надо трогать кучеров, проституток и актеров? Суть в нем точно изложена, что здоровое общество обращает внимание на мнение философов, писателей, каких-то нравственных камертонов, ученых, а не на скоморохов. Поэтому в целом ситуация удручающая, которую надо менять», — заявил парламентарий.

Киркоров еще летом 2022 года посетил военный госпиталь в Феодосии. Этому предшествовал скандал, в котором артиста обвинили в том, что он поддержал уехавших из России певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее участвовавший в «голой» вечеринке Дима Билан привез гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику. Артист навестил пациентов Республиканского травматологического центра и пообещал посодействовать пострадавшим, нуждающимся в протезировании. Помимо этого, Билан привез кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Как спортивная общественность и Кремль поддержали Валиеву?

Спортивный арбитражный суд установил, что российская фигуристка Камила Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил и не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.

«На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Решение комиссии суда является окончательным, однако адвокаты Валиевой вправе подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. В частности, защита фигуристки может обратиться с жалобой в случае процессуальных нарушений CAS. В период дисквалификации спортсменка не может принимать участие в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью NEWS.ru призвала дисквалифицировать CAS после оглашения приговора Валиевой.

«Надо бы этот суд до конца его дней дисквалифицировать! Такой несправедливый и такой ужасный. Она все-таки одна из лучших в мире», — заявила Тарасова.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что суд не сделал послаблений и вынес наказание фигуристке «на всю катушку».

«Я не очень понимал разговоров, что нам что-то скостят и так далее. Дали на всю катушку, медали лишат. У моря погоды не ждем», — сообщил он NEWS.ru.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила в беседе с NEWS.ru, что у Валиевой еще есть шанс принять участие в Олимпиаде и показать свои возможности. Она также отметила, что на время дисквалификации готова предоставить место фигуристке в своих ледовых шоу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

«Я желаю ей преодолеть этот ужасный сложный путь. Ей хватит терпения, целеустремленности. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У нее вся жизнь впереди и все шансы выступить еще раз на Олимпиаде. Хочется еще раз пожелать ей силы и терпения. Мы будем ждать ее на Играх, а в течение этого времени Камила может рассчитывать на все шоу, которые у меня существуют», — сказала Навка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным. По его словам, Москва не согласна с этим вердиктом и должна защищать интересы своих спортсменов до конца, задействуя имеющиеся апелляционные механизмы

«Разумеется, мы не согласны с этим... С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение). Если есть какие-то механизмы апелляции, то, безусловно, они должны быть задействованы», — сказал он.

Из-за отсутствия решения CAS по делу Валиевой до сих пор не были утверждены результаты командного турнира на Олимпийских играх в Пекине 2022 года, где сборная России одержала победу. Вместе с Валиевой золото завоевали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Окончательное решение примет Международный союз конькобежцев по итогам вердикта CAS в отношении Валиевой.

На Олимпийских играх в Пекине фигуристка потерпела поражение в личном турнире. Выиграв короткую программу, спортсменка неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. В это же время Валиеву обвинили в употреблении допинга.

В пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный в спорте препарат — триметазидин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Кто сыграл кота Бегемота в новой экранизации «Мастера и Маргариты»?

Роль кота Бегемота в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», режиссером которой стал Михаил Локшин, сыграл черный мейн-кун Кеша. Хозяйка питомца Екатерина Соловьева рассказала msk1.ru, что на съемочной площадке были восхищены поведением кота, а режиссер назвал его игру гениальной.

«Кеша был настолько неотразим, что однажды режиссер сказал в микрофон: „Кеша, гениально! Гениально!“ Все сцены с Кешей отрабатывала дрессировщица Люся Шулепова. В каком-то интервью она сказала, что Кеша — идеальный кот, так как кошки и улица несовместимы. Конечно, свет, шум, незнакомые люди — все это стресс для кошки. Но у нас огромный выставочный опыт, так что Кеша не стрессовал», — отметила Екатерина.

Кеша является чемпионом мира 2018 года среди мейн-кунов. По словам хозяйки, для роли кота Бегемота создатели фильма искали именно черных мейн-кунов. Увидев объявление, она решила отправить фотографию питомца, и вскоре ей пришло приглашение на пробы. Соловьева рассказала, что Кеша сразу поразил всех своим обаянием и талантом.

Кота Бегемота в новой экранизации «Мастера и Маргариты» озвучил актер Юра Борисов. Как рассказал соавтор сценария и режиссер Локшин, изначально одного из подручных Воланда задумывали «на грани реалистичного», а при создании образа вдохновлялись породой мейн-кун.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Изабель Эйдлен и кот Кеша на премьере фильма «Мастер и Маргарита»

Борисова Локшин назвал «хулиганом, народным юмористом и философом».

«Озвучивает Бегемота любимый артист Юра Борисов. Он и хулиган, и народный юморист, и философ. <...> Да, кот говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, но делает это, насколько возможно, реалистично для большого мейн-куна», — заявил режиссер.

Поскольку Борисов работал за кадром, с котом Кешей он не знаком.

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ. За выходные картина собрала 428 млн рублей. При этом экранизация не воспроизводит в точности роман Булгакова. В фильме встречаются эпизоды из жизни самого писателя. Кроме этого, в ленте сделали акцент на любовной линии Мастера и Маргариты.

При этом в Сети обнаружили публикацию Локшина, в которой он желает победы Украины в СВО и сравнивает Россию с нацистской Германией. Речь идет о публикации режиссера от 24 февраля 2023 года на его странице в соцсети — спустя год после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев посчитал участие Минкультуры в производстве фильма Локшина «мазохизмом».

«Какой-то мазохизм. И опять же, не про то речь, чтобы запрещать что-то. Просто люди, которые пойдут в кино, должны все быть проинформированы, кто его снял и что у него за взгляды. И сами люди решат, смотреть или нет», — написал он в своем Telegram-канале.

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