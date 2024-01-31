Киркоров может лишиться звания народного артиста. При чем здесь Путин?

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Филипп Киркоров

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что пригласил Филиппа Киркорова на круглый стол по вопросу возможного лишения поп-короля звания народного артиста из-за неприемлемого поведения. Какие подробности известны, при чем тут президент России Владимир Путин?

Какой новый закон приняли в Госдуме

Госдума 31 января приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ВС РФ) и призывы к антигосударственной деятельности. Он также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград.

Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что наказание будет применяться в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений.

«Закон о негодяях принят. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — отметил он.

Что сказали про Киркорова

Виталий Бородин сообщил NEWS.ru, что в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол по вопросу лишения российских знаменитостей званий народного и заслуженного артиста из-за неприемлемого поведения. На это заседание он пригласил певца Филиппа Киркорова.

При этом Бородин считает, что поп-король не придет на мероприятие.

«Сегодня мы планируем провести в Госдуме круглый стол на эту тему. В ближайшее время будет целое заседание Комитета по культуре, ведем переговоры, обсудим, что мы видим, как они видят, какие нужно внести поправки. Попробуем пригласить Киркорова, но, думаю, этот негодяй туда не придет. То, что они здесь пропагандируют, я имею в виду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), в этом вопросе тоже нужно ставить жирную точку и привлекать к ответственности, потому что у нас есть соответствующий закон. Для этого у нас есть все инструменты», — заявил он.

Бородин добавил, что основную роль в вопросе лишения почетных званий сыграла «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Он также напомнил, что петиция против Киркорова набрала 100 тысяч голосов, а на мероприятие лично обратил внимание президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

Лишат ли Киркорова звания народного артиста

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что, исходя из высказываний депутатов Госдумы, Филиппа Киркорова и Диму Билана не лишат званий народного и заслуженного артистов соответственно из-за неприемлемого поведения. По его мнению, отбирать почетные награды стоит у тех звезд, кто допустил антироссийские высказывания и публично унизил органы власти и народ.

«Что касается Киркорова и Билана, судя по высказываниям депутатов комитета по культуре, до этого не дойдет. А вот когда есть антироссийские высказывания, начинают рвать российский паспорт, публично унижать органы власти и народ, недобросовестно относиться к нашей стране, критиковать, вот здесь возникает вопрос, зачем таким гражданам носить звание заслуженного или народного артиста России, если ему не нравится наша страна и люди, для которых он работает. Вот здесь, мне кажется, можно подумать, чтобы лишать званий за подобные деяния», — высказался Рудченко NEWS.ru.

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