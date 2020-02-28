https://static.news.ru/photo/eb0c6794-5a48-11ea-8fd6-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упоминание бога в Конституции не нарушит принцип светского государства и, напротив, станет «гарантом благополучия личности и общества» в России, заявитл патриарх Кирилл.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, бог упомянут в конституциях многих христианских и мусульманских стран и клятвах глав государств, что не подрывает светскости. Поправка станет данью памяти тем россиянам, кто погиб и пострадал «во времена богоборчества».

Упоминание бога — это свидетельство того, что никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей, — цитирует патриарха ТАСС.

Кирилл считает, что его идея «должна быть понятна даже людям далёким от религии».

Как писал NEWS.ru, голосование за поправки в Основной закон России состоится 22 апреля — между православным праздником Пасхи и накануне начала мусульманского праздника Рамадан.