Кириенко: Россия демонстрировала нравственное лидерство в период пандемии

https://static.news.ru/photo/cd6a095e-be01-11ea-8786-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продемонстрировала морально-нравственное лидерство во время пандемии коронавируса, государство выбрало главной ценностью спасение жизней людей, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент России тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения, — заявил Кириенко в ходе выступления на открытии новой образовательной онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации».

Первый замглавы администрации президента также напомнил известную фразу из фильма «Брат 2» — «В чем сила, брат?». По его словам, далее следует «очень важный и точный ответ» — «Я думаю, сила в правде. За кем правда — тот и сильнее». Умение отличать правду от неправды становится «критически важным для любого управленца», считает Кириенко.

Много всего меняется в мире, появляются новые технологии, появляются технологии манипуляции. Большое сообщество людей — обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят. Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В России — внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду, — подытожил первый замглавы администрации российского лидера, слова которого приводит РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в России появилась программа по обучению распознавания фейков. В рамках неё будут рассказывать о критериях оценки правдивости информации и о способах выявления ложных новостей. Кроме того, слушателей научат приёмам, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию.

Обучение будет заочным. Онлайн-курс получил название «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Программа запущена мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с уровнем заражения коронавирусной инфекцией по меньшей мере в 15 штатах Соединённых Штатов значительно осложнилась на этой неделе.

Практически каждый день в стране медики регистрируют около 50 тысяч новых случаев инфицирования. А за последние 24 часа коронавирус выявлен у 57,6 тысячи человек, что стало для США очередным антирекордом.