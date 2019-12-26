Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что его новогодняя мечта — отдохнуть, но насколько она осуществима — он не знает.

Есть такая мечта, есть такая надежда. А как получится, посмотрим, — цитирует ТАСС Кириенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует работать 31 декабря.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что новогодние праздники проведёт с родными и близкими в Санкт-Петербурге. А в преддверии нового года в столицу приедут её сын, невестка и внучка. Семья пойдёт в Большой театр на «Щелкунчика», погуляет по праздничной Москве и посетит каток.

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