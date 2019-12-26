Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поощрить за любовь к профессии аниматоров, изображавших собаку, свинью и слона, которые, несмотря на полное отсутствие зрителей, не прервали своё выступление на острове Татышев, предложил депутат горсовета Красноярска Роман Крастелёв.

Видео с выступления разошлось по Интернету, и пользователи окрестили его «грустным дэнсом» и «самой грустной вечеринкой». На кадрах видно, как на сцене танцуют трое артистов в костюмах животных, а вокруг...