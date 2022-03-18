Кириенко назвал Россию страной возможностей

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Оказавшись под давлением западных стран, россияне стали невероятно сплочёнными, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Он отметил, что населению оказывает поддержку глава государства Владимир Путин. Кириенко добавил, что Западу не удастся «отменить Россию и её культуру», передаёт ТАСС.

Лидеры западных стран не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России, сплочённость и поддержка нашего президента, готовность граждан...