Кириенко назвал Россию страной возможностей

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей КириенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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↵Иностранные победители трека «Международный» конкурса «Лидеры России» смогут получить возможности для карьерного роста в России даже во время таких «сдвигов» в мире, которые происходят сегодня, об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, передаёт РИА Новости. Он сообщил, что в отдельном международном треке конкурса «Лидеры России» приняли участие более 10 тысяч человек из 150 стран мира.
Вы все не только победители, вы все лидеры. у вас у всех огромные возможности проявить себя в России, потому что время таких тектонических сдвигов, которые происходят сейчас в мире — это время возможностей. И Россия сегодня, безусловно, страна возможностей. Эти возможности предоставляются для каждого из вас, — сказал он.
Кириенко на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» также заявил, что оказавшись под давлением западных стран, россияне стали невероятно сплочёнными. Он отметил, что населению оказывает поддержку глава государства Владимир Путин. Кириенко добавил, что Западу не удастся «отменить Россию и её культуру».